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Сенатор: Окончательно решение о системе соцобеспечения примут осенью
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Сенатор: Окончательно решение о системе соцобеспечения примут осенью 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Предложенные правительством поправки направлены на то, чтобы достичь баланса, при котором молодое поколение обеспечивает старшее, — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Валерий Рязанский. В четверг Госдума приняла в первом чтении поправки к пенсионному законодательству.
Председатель сенатского комитета по социальной политике Валерий Рязанский приветствовал решение Госдумы одобрить в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в системе социального обеспечения.
«Надо исходить из главной цели, ради которой все это делается. Это делалось не ради шума и гама на улице, а исходя из сложившихся социально-экономических реалий в стране. Люди стали жить дольше и количество пенсионеров увеличивается. Вполне естественно, что ресурсов нужно больше. Чудес не бывает. Если количество людей, которые обеспечивают это благополучие, становится меньше, то где мы возьмем эти ресурсы?» — задается вопросом Рязанский.
Он напомнил, что окончательное принятие поправок намечено на осень и к этому времени можно будет обсудить все возможные предложения. «В эту дискуссию мы включились уже давно. Рано или поздно они приводят к тому, что нужно решаться на такие шаги», — считает Рязанский.
Сенатор указал на набор вопросов, который требует проработки с точки зрения снижения социальных рисков. К ним он отнес безработицу, переподготовку рабочих кадров, работу центров занятности, баланс трудовых ресурсов в регионах, возможность перемещения трудовых ресурсов, тему наставничества, профилактику в системе здравоохранения.
«Не могу понять рассуждения о том, что человек приходит в этот мир только ради того, чтобы заработать на пенсию. Человек работает для другого, человек созидает, человек живет своими семейными укладами. Человек науки, прежде всего, думает о продвижении научных устремлений, открытий. Пенсия для него — на десятом месте», — отметил сенатор.
По его мнению, изменение законодательства в этой сфере остается единственной возможной мерой для улучшения условий жизни пенсионеров. «Можно выдвигать теории: давайте откроем границы, наберем трудовых мигрантов. Это все благие пожелания, а реальный вклад в экономику дает только собственное наращивание экономических мускул. Так что предложенный путь является на сегодня единственным, который может смягчить ситуацию с пенсионной системой. Он дает возможность направить сэкономленные средства на повышение пенсий», — подчеркнул сенатор.
По его словам, «Единая Россия», проголосовав за этот закон, «берет на себя серьезную ответственность за прохождение закона в дальнейшем, за поправки ко второму чтению, как они сработают с точки зрения социальных амортизаторов». «Это серьезная ответственность. „Единой России“ не в первый раз за свою историю брать на себя такой груз ответственности», — подчеркнул он.
Происходящие перемены Рязанский назвал очередным этапом развития государства, когда «требуется принятие непростых, достигнутых в диалоге решений, требуется максимальный результат».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Госдума приступила к обсуждению и затем одобрила законопроект об изменениях в пенсионной системе. Министр труда Максим Топилин сообщил: благодаря изменениям рост пенсионных выплат станет беспрецедентным в истории России. В частности, инициатива предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет — для женщин. Уже со следующего года будет обеспечен рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей, что в среднегодовом исчислении составит 12 тыс. рублей.
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