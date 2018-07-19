Сенатор: Окончательно решение о системе соцобеспечения примут осенью

Предложенные правительством поправки направлены на то, чтобы достичь баланса, при котором молодое поколение обеспечивает старшее, — сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Валерий Рязанский . В четверг Госдума приняла в первом чтении поправки к пенсионному законодательству.

Председатель сенатского комитета по социальной политике Валерий Рязанский приветствовал решение Госдумы одобрить в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в системе социального обеспечения.

«Надо исходить из главной цели, ради которой все это делается. Это делалось не ради шума и гама на улице, а исходя из сложившихся социально-экономических реалий в стране. Люди стали жить дольше и количество пенсионеров увеличивается. Вполне естественно, что ресурсов нужно больше. Чудес не бывает. Если количество людей, которые обеспечивают это благополучие, становится меньше, то где мы возьмем эти ресурсы?» — задается вопросом Рязанский.

Он напомнил, что окончательное принятие поправок намечено на осень и к этому времени можно будет обсудить все возможные предложения. «В эту дискуссию мы включились уже давно. Рано или поздно они приводят к тому, что нужно решаться на такие шаги», — считает Рязанский.

Сенатор указал на набор вопросов, который требует проработки с точки зрения снижения социальных рисков. К ним он отнес безработицу, переподготовку рабочих кадров, работу центров занятности, баланс трудовых ресурсов в регионах, возможность перемещения трудовых ресурсов, тему наставничества, профилактику в системе здравоохранения.

«Не могу понять рассуждения о том, что человек приходит в этот мир только ради того, чтобы заработать на пенсию. Человек работает для другого, человек созидает, человек живет своими семейными укладами. Человек науки, прежде всего, думает о продвижении научных устремлений, открытий. Пенсия для него — на десятом месте», — отметил сенатор.

По его мнению, изменение законодательства в этой сфере остается единственной возможной мерой для улучшения условий жизни пенсионеров. «Можно выдвигать теории: давайте откроем границы, наберем трудовых мигрантов. Это все благие пожелания, а реальный вклад в экономику дает только собственное наращивание экономических мускул. Так что предложенный путь является на сегодня единственным, который может смягчить ситуацию с пенсионной системой. Он дает возможность направить сэкономленные средства на повышение пенсий», — подчеркнул сенатор.

По его словам, «Единая Россия» , проголосовав за этот закон, «берет на себя серьезную ответственность за прохождение закона в дальнейшем, за поправки ко второму чтению, как они сработают с точки зрения социальных амортизаторов». «Это серьезная ответственность. „Единой России“ не в первый раз за свою историю брать на себя такой груз ответственности», — подчеркнул он.

Происходящие перемены Рязанский назвал очередным этапом развития государства, когда «требуется принятие непростых, достигнутых в диалоге решений, требуется максимальный результат».