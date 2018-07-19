Во втором чтении приняты поправки в НК, направленные на снижение темпов роста налоговой нагрузки на имущество физлиц 

Одна из целей этого документа — сохранить у россиян стимул приобретать жилье и иную недвижимость. Фото: www.rbk.ru 19 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект №466070-7, вносящий поправки в первую и вторую части Налогового кодекса. Речь идет об изменении порядка исчисления налога на имущество физических лиц с тем, чтобы ежегодный прирост его суммы не превышал 10%. Напомним, что сегодня это превышение в ряде регионов составляет 20%. Таким образом, парламентарии демонстрируют стремление сделать налоговое бремя для сограждан менее обременительным — чтобы у россиян оставался, в частности, стимул приобретать жилье и иную недвижимость. Фото: www.notiss.ru Как известно, несколько лет назад Правительство РФ взяло курс на увеличение налога на имущество физлиц путем изменения налоговой базы. Ранее данный налог исчислялся от инвентаризационной стоимости имущества — ведущей свое начало с советских времен и поэтому очень низкой, практически символической. Теперь же он исчисляется от кадастровой стоимости, максимально приближенной к рыночной. Для исчисления налога действует временный коэффициент (его устанавливают региональные власти), который в ряде субъектов ежегодно повышается на 20%. Сегодня его значение в разных регионах варьируется от 0,2 до 0,6 (остались и субъекты, исчисляющие налог по старинке исходя из инвентаризационной стоимости имущества). Думская инициатива по внесению изменений в Налоговый кодекс преследует цель уменьшить ежегодное увеличение данного коэффициента с 0,2 до 0,1. Фото: www.mordovia-news.ru В частности, предлагается отказаться от дальнейшего увеличения временного коэффициента, зафиксировав его максимальный показатель на уровне 0,6. А для тех регионов, где исчисление налога осуществляется с коэффициентом 0,6, законопроектом вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы такого налога не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в документ заложена норма, по которой не может быть перерасчета в сторону увеличения уже уплаченных (в соответствии с пришедшими налоговыми уведомлениями) сумм земельного налога и налога на имущество физических лиц. Напомним, что в настоящее время на рассмотрении в Госдуме также находится законопроект, отменяющий пятилетний срок давности для пересмотра результатов кадастровой оценки недвижимости. В начале июля депутаты нижней палаты приняли его в первом чтении. Фото: www.mshj.ru