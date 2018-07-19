Дорога в тень. Как россияне ответят на повышение пенсионного возраста

Sobesednik.ru узнал, смогут ли вклады, ПИФы и подработки заменить россиянам пенсии.

Законопроект о повышении пенсионного возраста был принят Госдумой в первом чтении. Вопреки ожидаемому единодушию, за пенсионную реформы проголосовали лишь депутаты из «Единой России» — да и то не все, — а остальные парламентские партии выступили против. Уже с утра четверга у здания нижней палаты парламента начали собираться протестующие и сторонники реформы с одиночными пикетами.

Тем не менее пока власть активно пропагандирует пользу от пенсионной реформы, приплетая к этому Отто фон Бисмарка, у тех, кто не выйдет на пенсию в свои 55 и 60 лет, возникает один животрепещущий вопрос: как сохранить свои деньги?

По мнению директора Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев в разговоре с Sobesednik.ru сказал, что с теми пенсионными выплатами, которые пенсионеры уже не получат, «придется распрощаться». Эксперт отмечает, что у людей предпенсионного возраста «фактически изымают эти деньги».

По его мнению, граждане попытаются ответить властям, уводя свои доходы в тень:

— Я думаю, что это в том числе стимул к развитию теневой занятости. Неважно, будут люди подрабатывать или оставаться на прежнем месте работы, но это стимул для того, чтобы затемнять доходы, — считает Николаев. — Здесь важно — этого авторы [законопроекта] не понимают, — что люди считают эти деньги своими, а их просто взяли и отняли. Если государство себя уже так ведет, то и люди считают, что для них нет ничего зазорного, если они не будут отдавать государству то, что должны были.

В порыве сохранить свои доходы граждане после 55/60 лет могут помедлить с увольнением, отмечает эксперт.

— Но все-таки теневая занятость будет основным источником компенсации выпадающих доходов, — уверен Николаев.

Нести деньги во вклады и ПИФы, чтобы компенсировать процентами пенсионные начисления, Николаев считает бессмысленным, так как «никакие ПИФы не компенсируют те выпадающие доходы, которые будут».

— За год люди лишаются 150-200 тысяч рублей. Может быть, кто-то сочтет, что это будет рациональное поведение, — заработать на процентах, — но таких будет очень немного, — говорит эксперт.

Однако Николаев не исключает, что люди будут пытаться искать альтернативные пути заработка:

— Люди — это чисто прагматичное поведение — будут, наверно, более внимательны к своим расходам. Может быть, что-то решат продать, чтобы получить дополнительный доход. Это антикризисное поведение, нормальное в этой ситуации. Кто-то, если он отказывался от дополнительного приработка, сейчас отказываться не будет. В такой ситуации не до разбрасывания: если тебе не приходится рассчитывать на вполне заслуженную пенсию, значит, приходится работать еще на двух или на трех работах. Это тоже будет поведение, простимулированное тем, что будет повышен пенсионный возраст, — заключил Николаев.