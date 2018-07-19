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Нижегородская область намерена выделить 56 млн рублей на повышение зарплат бюджетников
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Нижегородская область намерена выделить 56 млн рублей на повышение зарплат бюджетников 

Rambler News Service 29 минут назад
Комитет по бюджету и налогам заксобрания Нижегородской области (ЗСНО) рекомендовал принять поправки в региональный бюджет, предусматривающие выделение 56 млн руб. на повышение зарплат бюджетников до уровня МРОТ, пишет Newsnn.ru.
В рамках поправок также предусмотрено выделение 26 млн руб. на завершение строительства пристроя к школе в рабочем поселке Тонкино, и 8,5 млн руб. на ремонт фасада районного Дворца культуры в рабочем поселке Бутурлино.
По словам председателя комитета по бюджету и налогам Александра Шаронова, проект изменений в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» рекомендован к принятию на заседании ЗСНО 26 июля в двух чтениях.
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