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Швецов: три четверти граждан знают о системе страхования вкладов
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Швецов: три четверти граждан знают о системе страхования вкладов 

Банки.ру 5 часов назад
Три четверти российских граждан на сегодняшний день знают о существовании системы страхования вкладов и не боятся нести деньги в негосударственные банки. Об этом заявил на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
«Мы проводили года два назад анализ, как наши граждане воспринимают и понимают систему страхования вкладов, и получили достаточно интересные цифры — менее половины наших граждан слышали о системе страхования вкладов. С тех пор прошло много времени, мы уделяем большое внимание финансовой грамотности и на сегодняшний день можем с уверенностью сказать, что три четверти знают, как это работает, и не стесняются нести деньги в негосударственные банки», — рассказал он в ходе выступления.
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