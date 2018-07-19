Европа стала самым популярным направлением летающих за границу россиян 

В этом году Европейский регион стал самым востребованным среди туристов из России, сообщает РИА Новости с ссылкой на Biletix. Именно туда вылетает отдыхать около 40% россиян, покидающих страну. В топе — Черногория, Болгария и Испания. Второе место занимают страны ближнего зарубежья и СНГ (самой популярной стала Грузия), третье — страны Юго-Восточной Азии (Таиланд привлекает больше всего туристов). В среднем за перелет туда-обратно за пределы страны жители России платят чуть больше 20 тысяч рублей.