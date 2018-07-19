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Европа стала самым популярным направлением летающих за границу россиян
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Украина по просьбе Турции совершила большое предательство

Европа стала самым популярным направлением летающих за границу россиян 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В этом году Европейский регион стал самым востребованным среди туристов из России, сообщает РИА Новости с ссылкой на Biletix. Именно туда вылетает отдыхать около 40% россиян, покидающих страну. В топе — Черногория, Болгария и Испания. Второе место занимают страны ближнего зарубежья и СНГ (самой популярной стала Грузия), третье — страны Юго-Восточной Азии (Таиланд привлекает больше всего туристов). В среднем за перелет туда-обратно за пределы страны жители России платят чуть больше 20 тысяч рублей.
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