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Кадастровый налог рассчитают с пониженным коэффициентом
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Кадастровый налог рассчитают с пониженным коэффициентом 

ИА Север-Пресс 52 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Теперь сумму кадастрового налога на жилую недвижимость, участки, машино-места в гаражах торговых центров и жилых зданий будут рассчитывать с применением пониженного коэффициента — не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Соответствующий законопроект Государственная Дума РФ приняла во втором чтении. Авторами документа стали депутаты «Единой России» во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Сейчас действует временный коэффициент, постепенно увеличивающий сумму кадастрового налога по сравнению с налогом, исчисленным по инвентаризационной стоимости. Величина такого коэффициента в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости повышается ежегодно на 20% — с 0,2 до 1, — сообщает «Парламентская газета». Депутаты уверены, что применение такого порядка исчисления налога привело к ощутимому увеличению налоговой нагрузки на граждан, поэтому и предложили новый коэффициент. Он будет применяться в регионах, на территории которых исчисление налога осуществляется с коэффициентом 0,6. Порядок расчёта не изменится в этом году в 36 субъектах, которые считают налог за прошлый год с коэффициентами 0,2 и 0,4.
«Нам предстоит много работы, но мы решаем сейчас главный вопрос — ограничиваем рост налога. Основа этого законопроекта — справедливость», — ранее заявил глава комитета палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
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