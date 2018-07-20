Кадастровый налог рассчитают с пониженным коэффициентом

Теперь сумму кадастрового налога на жилую недвижимость, участки, машино-места в гаражах торговых центров и жилых зданий будут рассчитывать с применением пониженного коэффициента — не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Соответствующий законопроект Государственная Дума РФ приняла во втором чтении. Авторами документа стали депутаты «Единой России» во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Сейчас действует временный коэффициент, постепенно увеличивающий сумму кадастрового налога по сравнению с налогом, исчисленным по инвентаризационной стоимости. Величина такого коэффициента в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости повышается ежегодно на 20% — с 0,2 до 1, — сообщает «Парламентская газета». Депутаты уверены, что применение такого порядка исчисления налога привело к ощутимому увеличению налоговой нагрузки на граждан, поэтому и предложили новый коэффициент. Он будет применяться в регионах, на территории которых исчисление налога осуществляется с коэффициентом 0,6. Порядок расчёта не изменится в этом году в 36 субъектах, которые считают налог за прошлый год с коэффициентами 0,2 и 0,4.

«Нам предстоит много работы, но мы решаем сейчас главный вопрос — ограничиваем рост налога. Основа этого законопроекта — справедливость», — ранее заявил глава комитета палаты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.