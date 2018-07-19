Ростуризм выпустил памятку для клиентов обанкротившихся туроператоров

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Ростуризм выпустил памятку для туристов, заключивших договор с туроператором, прекратившим свою деятельность. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Специалисты советуют внимательно прочитать свой договор о реализации туристского продукта, в котором содержится информация о страховщике или гаранте — организации, предоставившей туроператору финансовое обеспечение. Кроме того, таким туристам необходимо составить письменное требование в адрес страховщика или гаранта о выплате страхового возмещения, в котором требуется указать фамилию, имя и отчество туриста или данные заказчика тура; дату выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в качестве финансового обеспечения ответственности туроператора; номер договора о реализации туристского продукта и дата его заключения; наименование туроператора, которому предоставлено финансовое обеспечение ответственности; информацию об обстоятельствах, свидетельствующих о неисполнении туроператором обязательств; размер реального ущерба, причиненного туристу и иному заказчику в связи с неисполнением туроператором обязательств.

Кроме того, туристам необходимо направить письменное требование о выплате страхового возмещения страховщику или гаранту. К документу требуется приложить копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с предъявлением оригинала указанных документов; копию договора о реализации туристского продукта с предъявлением его оригинала в случае заключения договора о реализации туристского продукта на бумажном носителе; документы, подтверждающие реальный ущерб, возникший у туриста и иного заказчика в результате неисполнения туроператором обязательств;

Как уточнили в Ростуризме, под «реальным ущербом», подлежащим возмещению в рамках страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора, понимаются расходы туриста или иного заказчика на оплату услуг по перевозке и размещению по договору о реализации туристского продукт. «Страховщик или гарант обязан удовлетворить требование туриста или иного заказчика о выплате страхового возмещения или об уплате денежной суммы по банковской гарантии не позднее тридцати календарных дней после дня получения указанного требования с приложением всех необходимых документов», — подчеркнули в ведомстве. При этом выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора не лишает туриста права требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды или морального вреда в соответствии с федеральным законодательством. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Ранее структура крупного туроператора «Натали Турс» — «Панорама Тур» аннулировала все туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года. По данным «Турпомощи», возврата денег по отмененным чартерным программам ожидают более 1 тыс. клиентов туроператора.