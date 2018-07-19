В четверг вышел из печати «Вестник Банка России» № 55 (2009)

МОСКВА , 19 июл — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати «Вестник Банка России» № 55 (2009).

В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4825-У от 19.06.2018 „О внесении изменений в Указание Банка России от 22 июля 2014 года № 3335-У „О порядке и сроках уведомления страховой организацией Банка России о видах страхования, которые она намерена осуществлять в рамках соответствующего вида деятельности“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51545 от 06.07.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4851-У от 4.07.2018 „О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И „Об обязательных нормативах банков“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51589 от 11.07.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— приказ № ОД-1753 от 12.07.2018 „Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Cтраховой Компании „Диамант“;

— приказ № ОД-1754 от 12.07.2018 „О внесении изменений в приказ Банка России от 28.06.2018 № ОД-1618“;

— приказ № ОД-1755 от 12.07.2018 „Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью „Страховой Брокер „Ваш Страховой Консультант“;

— приказ № ОД-1761 от 12.07.2018 „О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 21 мая 2018 года № ОД-1265“;

— информационное письмо о применении отдельных норм Положения Банка России от 19.09.2014 года № 431-П „О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств“ № ИН-015-53/46 от 13.07.2018;

— информационное письмо о соблюдении саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка порядка заполнения отчетности № ИН-06-59/47 от 17.07.2018.