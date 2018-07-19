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В Курской области пройдет беззаявительный перерасчёт выплат пенсионерам
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В Курской области пройдет беззаявительный перерасчёт выплат пенсионерам 

Курские известия 6 часов назад
Фото: Курские известия
Изменения коснутся граждан, которые работали в прошлом году, и зависят от размера зарплат
В августе этого года у работавших в 2017 году пенсионеров произойдёт повышение пенсии, обусловленное проведением ежегодного беззаявительного перерасчета.
На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в пошлом году уплачивали страховые взносы. Прибавка к пенсии от такого перерасчёта зависит от уровня зарплаты.
Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте. Причём, у работающих пенсионеров и тех, кто прекратил трудовую деятельность, стоимость пенсионного балла различная.
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