В Курской области пройдет беззаявительный перерасчёт выплат пенсионерам

Изменения коснутся граждан, которые работали в прошлом году, и зависят от размера зарплат

В августе этого года у работавших в 2017 году пенсионеров произойдёт повышение пенсии, обусловленное проведением ежегодного беззаявительного перерасчета.

На беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в пошлом году уплачивали страховые взносы. Прибавка к пенсии от такого перерасчёта зависит от уровня зарплаты.

Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте. Причём, у работающих пенсионеров и тех, кто прекратил трудовую деятельность, стоимость пенсионного балла различная.