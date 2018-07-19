Доходы консолидированного бюджета Кубани в I полугодии выросли на 7,6%

Более 126,2 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов поступило в консолидированный бюджет Краснодарского края в январе-июне 2018 года, этом составляет 49,9% от плана, сообщает министерство финансов региона.

Динамика, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составила 7,6%. Расходы консолидированный казны региона за этот же период составили 126,4 млрд рублей.

Как сообщал сайт «Деловой газеты. Юг», депутаты Законодательного собрания Кубани на заседании 11 июля увеличили расходную часть бюджета региона на 2018 год на 763,4 млн рублей.

Средства направят на субсидии местным бюджетам на строительство спортивных сооружений, ремонт и строительство дорог, переселение граждан из аварийного жилья, оздоровления детей-инвалидов и др.