Сенатор рассказал, как могут изменить пенсионные поправки ко второму чтению

По мнению Рязанского, обсуждению подлежат и сроки вступления в силу поправок в пенсионное законодательство.

«Было бы более правильно от момента принятия решения до момента его исполнения всё-таки увеличить срок. Вопрос в том насколько близко мы подошли к рубежу, когда надо принимать решение. Это вопрос счёт и политической воли. Во всех странах мира был большой временной разрыв между датой принятия решения и датой начала изменений. Те, кто родился в 1959 году, на следующий год планировали выйти на пенсию. Известие о том, что они должны будут на год отложить выход на пенсию, застигает их в 18 году. Это достаточно неприятное дело. Поэтому люди задают вопросы».

Сенатор Рязанский призвал законодателей задуматься о том, чтобы запретить работодателям увольнять пожилых сотрудников.

«Допускаю, что поправки, которые появятся ко второму чтению, могут по опыту Японии вводить дополнительные требования к работодателям, которые запрещают увольнение людей в такой возрастной категории. Для того, чтобы это не выглядело чисто административным наказанием для работодателя, в той же Японии предусматривалась система мер поддержки работодателя в виде грантов. Думаю, что бюджету лучше грантами поддержать такого работодателя, чем субсидировать пенсионную систему, чтобы она могла выплачивать пенсии».

Ещё одно возможное дополнение к поправкам — сохранение для граждан, работающих по новым возрастным нормам, тех льгот, которые положены пенсионерам при существующих сроках выхода на пенсию.

«У нас многие региональные льготы привязаны к возрасту выхода человека на пенсию. И надо просить регионы, чтобы не увлекались отменой льгот для этой возрастной группы, а может быть их пролонгировать, чтобы дать возможность людям, достигшим этой планки, но не вышедшим на пенсию, сохранять эти льготы. Например, по налогу на имущество, на землю».

Валерий Рязанский также отметил, что во втором чтении поправки могут дополнить вопросами работы пенсионного фонда и социальной защиты.

«Почему бы не быть предметом второго чтения увеличение пособия по безработице? Об этом уже говорит Татьяна Голикова . Она считает, что пособие по безработице должно равняться прожиточному минимуму. Это серьёзная мера, в два раза повышающая меру социальной защиты. Это может быть жёсткая гарантия, прописанная во втором чтении, что все средства, которые остаются в пенсионном фонде направляются только на повышение. Сейчас такое требование не записано».