В ОНФ призвали учесть мнение жителей Крайнего Севера при изменении пенсионной системы

«На настоящий момент прошло первое чтение проекта закона об изменениях в пенсионное законодательство. Этот этап еще не говорит о принятии документа в том виде, в котором он существует сегодня. Приняты к сведению базовые установки, но многие позиции законопроекта требуют поправок. Началось широкое обсуждение данного документа, в которое включился ОНФ», — приводит пресс-служба ОНФ слова Кусайко.

«По итогам всех этих мероприятий поступит большое количество поправок от всех субъектов законотворческой инициативы. Предложения поступают от законодательных органов государственной власти регионов уже сейчас. К примеру, вчера я получила обращение по внесению изменений в законопроект от Мурманской областной думы. Все эти предложения будут обязательно нами направлены», — добавила она. По ее словам, при рассмотрении изменений в пенсионное законодательство требуются дополнительные исследования и научные обоснования реального возраста утраты трудоспособности большинством работников.

«Отмечу также, что в материалах к проекту закона отсутствует какой-либо прогноз его влияния на состояние рынка труда в России , при этом очевидно, что принятие новых пенсионных изменений будет иметь на него прямое воздействие. Как представитель одного из северных регионов (Мурманская область) считаю, что необходимы специальные меры для жителей Крайнего Севера, учитывая особенности условий труда и проживания», — пояснила Кусайко.

Сенатор подчеркнула, что в законопроекте о пенсиях необходимо предусмотреть комплекс мер стимулирующего и компенсационного характера.

«Такие, как организация условий для обучения и переобучения, гарантии трудоустройства и сохранения рабочих мест, приоритетные права при сокращениях, всесторонняя государственная поддержка предприятий с определенной долей занятых граждан старшего возраста, стабильный рост пенсий. Одна из основных, существующих на сегодняшний день, проблем — это недостаточное информирование граждан о предстоящих изменениях», — сказала Кусайко. По ее мнению, работа по информированию населения о предстоящих изменениях в пенсионном законодательстве должна проводиться максимально прозрачно, детально и широко.

«Люди должны знать о своих правах, гарантиях, о том, что ждет в их будущем. Условия выхода на пенсию не должны быть для человека «темной лошадкой». Граждане имеют право знать, когда и на какую пенсию могут рассчитывать, планировать свою жизнь до и после выхода на пенсию. Предстоящие изменения касаются всех и каждого, и мы все должны быть полностью уверены в завтрашнем дне», — заключила сенатор.