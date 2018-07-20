ОНФ предложил обсудить нововведения в пенсионном законодательстве

Изменения в пенсионном законодательстве назрели, при этом, все нововведения, которые предлагает правительство, пройдут через широкое общественное обсуждение, в том числе на площадке ОНФ, заявил руководитель Исполкома Народного фронта Алексей Анисимов

«Я как гражданин своей страны, которому небезразлично ее будущее, понимаю, что изменения в пенсионном законодательстве назрели, и это связано с объективными причинами…В настоящее время в нашей стране соотношение тех, кто зарабатывает, и тех, кто получает пенсию, составляет 1,2:1. Другими словами, на 6 работающих приходится 5 пенсионеров», — заявил Анисимов в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД

По его словам, сама собой эта проблема не решится. При этом Анисимов отметил, что было бы не правильно перекладывать проблему на молодых, повышая налоги для работающих, чтобы обеспечить выплаты пенсионерам.

«Да и размер пенсии должен увеличиваться другими темпами, как и уровень жизни пенсионеров. Именно на это направлены изменения пенсионного законодательства. Я сам начинал свою трудовую деятельность в 17 лет, затем прошел службу в армии, был предпринимателем и планирую точно работать до 65 лет и больше», — отметил руководитель исполкома ОНФ. Он особо отметил, что все предлагаемые нововведения пройдут широкое общественное обсуждение, в том числе на площадке ОНФ. Народный фронт уже начал эту экспертную работу и предлагает соблюсти три важных условия.

«Во-первых, следует сохранить гарантии социальной справедливости. Во-вторых, Народный фронт призывает правительство принять комплекс компенсационных мер для граждан предпенсионного возраста. В-третьих, мы говорим о важности многоуровневой информационной работы с людьми. Многие сейчас находятся в неведении и довольствуются обрывками каких-то фактов, слухов, испытывают тревогу за свое будущее. Так что кабмину, представителям региональной и муниципальной власти нужно подробно и доступно информировать граждан о целях и результатах изменения пенсионного законодательства», — заявил Анисимов.