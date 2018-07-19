Банк «Траст» перестал принимать вклады

Банк «Траст» пересматривает условия по депозитам, оформление срочных вкладов сейчас недоступно, сообщается на сайте кредитной организации.

На данный момент в линейке таких продуктов представлен только один вид — вклад «До востребования». Однако в кол-центре «Траста» пояснили, что даже этот тип депозита сейчас открыть нельзя. Все услуги по оформлению вкладов теперь предоставляются только в банке-партнере « ФК Открытие ». На вопрос, можно ли будет продлить уже открытый вклад в «Трасте», оператор кол-центра сообщил, что банк не может оформлять любые депозиты.

На момент написания материала кредитная организация не предоставила комментарий о ситуации с вкладами в «Трасте».

Банк «Траст» с декабря 2014 года санировался банком «ФК Открытие»; впоследствии владельцем «Траста» стал « Открытие Холдинг ». В прошлом году Центробанк принял решение о санации банка «Открытие» с участием Фонда консолидации банковского сектора. В декабре 2017-го управляющая компания ФКБС прекратила выполнять функции временной администрации «Открытия». Банк в настоящее время почти на 100% принадлежит Центробанку.

В апреле 2018-го стало известно, что ЦБ создаст фонд плохих долгов на базе «Траста» и Рост Банка.