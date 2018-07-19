Нижегородка получила надбавку к пенсии, а она не изменилась

— Когда прошла информация, что государство решило проиндексировать женщинам-пенсионеркам пенсии за детей, рожденных во времена СССР, мама обрадовалась. Ещё бы! Ведь обещали от нескольких десятков до нескольких сотен прибавить к ежемесячным выплатам. Она вообще любому рублю рада, так как пенсия минимальная. И это при том, что 33 лет отработала на родное государство честью и правдой. При этом заработав несколько профессиональных болезней, — написал ее сын Виктор Ворошилов . — Она подала документы и начала ждать обещанных начислений с июля 2018. Но вот пришла квитанция. И опять мама плачет. Опять обманули. Сумма осталась прежней.

При ближайшем рассмотрении квитанций, видим. Пенсия увеличилась аж на целых 285 рублей. Но при этом размер федеральной социальной доплаты (ФСД) сократился в 7 раз — с 329 рублей до 44.

NN.ru обратился за разъяснениями в районное управление Пенсионного фонда , где числится Валентина Порфирьевна. Там ответили, что ФСД — это доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в регионе. Если сложить все виды доходов пенсионера, и они все равно не дотягивают до минимума, тогда ему выплатят недостающую сумму. Причем в доход, кроме пенсии, идут все пособия, ежемесячные денежные выплаты, компенсации стоимости коммунальных услуг и транспорта.

Нижегородской области законом установлен прожиточный минимум пенсионера в размере 8 100 рублей. Наша Валентина Порфирьевна получала пенсию, плюс 200 рублей на транспорт, плюс ФДС. А когда ее пенсия на целых 285 рублей приблизилась к прожиточному минимуму, то и федеральную доплату ей на ту же сумму урезали.

Иными словами, ее пенсия будет стоять на месте, пока не перевалит за прожиточный минимум. Но и тогда не факт, что ее можно будет увеличить. Система пенсионных начислений настолько запутанна, что пенсионеру иногда выгодней не оформлять надбавки. Сотрудники пенсионного фонда советуют прийти с документами, а они предварительно посчитают, приобретете ли вы что-нибудь от очередной индексации.