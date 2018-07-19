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Получить субсидию на оплату ЖКУ станет проще
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Получить субсидию на оплату ЖКУ станет проще 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Для получения жилищной субсидии гражданам не нужно будет доказывать отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Россияне, имеющие невысокий уровень доходов, имеют право на получение жилищной субсидии на оплату коммунальных услуг. Но чтобы получить эти деньги, людям нужно подтвердить отсутствие задолженности по оплате ЖКУ.
Управляющие компании не всегда предоставляют достоверные сведения о наличии задолженности, и многие люди из-за этого не могут получить субсидию.
Чтобы добиться этих денег, граждане должны отстоять свои права в суде. Законопроект снимает такое обязательство. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, гражданам не нужно будет ходить за справками об отсутствии задолженности — этим займутся органы, которые выплачивают субсидию.
Устанавливается, что факт отсутствия задолженности будет подтверждаться на основе вступившего в силу решения суда.
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