Кубань заняла второе место в РФ по количеству выданных в I полугодии 2018 г. потребкредитов

Банки Краснодарского края в январе-июне 2018 года выдали 281,3 тыс. потребительских кредитов, что соответствует показателю за аналогичный период 2017 года, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди регионов России по количеству кредитов на покупку потребительских товаров Кубань заняла второе место. На первой строчке находится Москва , жители которой за отчетный период получили 289,7 тыс. таких займов.

В целом по России потребительских кредитов в I полугодии выдали 7,08 млн ед. Это на 1,8% меньше, чем годом ранее. В то же время был отмечен рост суммы займов на 25,3% до 1,25 трлн рублей.