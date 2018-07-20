НСО получит полмиллиарда рублей в качестве поощрения

Глава Новосибирской области Андрей Травников на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию сообщил о том, что Новосибирской области из федерального бюджета дополнительно выделено 539 миллионов рублей. Эти деньги поступят в региональный бюджет уже в этом году.

Средства регион получил в качестве поощрения за хорошие показатели: поступления по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по Новосибирской области в 2017 году выросли на 125%. Основной вклад сделали организации финансового сектора и предприятия добычи полезных ископаемых. Поступления по финансовой и страховой деятельности вырос на 48%.

«Было приятно услышать, что в этом году Новосибирская область попала в число регионов, которые получат это финансовое поощрение в связи с тем, что темпы роста доходной базы нашего бюджета, в том числе по налогу на прибыль, опережают среднероссийские», — отметил глава области.