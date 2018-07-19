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Андрей Травников: Новосибирская область получит 539 миллионов рублей на развитие
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Андрей Травников: Новосибирская область получит 539 миллионов рублей на развитие 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Такой механизм компенсации регионам выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций был заявлен при централизации с 1 января 2017 года 1% налога на прибыль в федеральный бюджет. Методика основана на оценке приростной динамики налога на прибыль организаций, поступившего в федеральный бюджет с территории региона в 2017 году относительно среднего поступления за два предыдущих года.
Мера необходима как для обеспечения горизонтальной бюджетной сбалансированности, так и для стимулирования роста потенциала по налогу на прибыль организаций, для дальнейшего социально-экономического развития успешных регионов, уточнил врио губернатора.
«Было приятно услышать, что в этом году Новосибирская область попала в число регионов, которые получат это финансовое поощрение в связи с тем, что темпы роста доходной базы нашего бюджета, в том числе по налогу на прибыль, опережают среднероссийские», — отметил глава области.
Справка:
Рост поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по Новосибирской области в 2017 году составил 125%. Основной вклад в положительную динамику внесли организации финансового сектора и предприятия добычи полезных ископаемых. Поступления по финансовой и страховой деятельности, удельный вес которых в общих поступлениях в федеральный бюджет составляет 14%, увеличились в 2017 году на 48%.
Значительный рост налоговой отдачи продемонстрировали предприятия добычи полезных ископаемых. Основные налогоплательщики — АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный». Они принесли в бюджет в два раза больше налога на прибыль организаций, заняв пятую позицию по массе перечисленного в федеральный бюджет налога (11% от общих поступлений против 3,7% в 2016 году).
Поступления по виду деятельности «обрабатывающие производства», занимающие наибольшую (19%) долю в общем налоге на прибыль, увеличились на 22%.
Транспортная отрасль, приросла в 1,7 раза, удельный вес поступлений по отрасли в общей сумме перечисленного в федеральный бюджет налога составляет 11,2%.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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