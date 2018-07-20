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Рустам Минниханов призвал самозанятых задуматься о пенсии
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Рустам Минниханов призвал самозанятых задуматься о пенсии 

АиФ Казань 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
Рустам Минниханов призвал самозанятых жителей заранее задуматься о пенсии, сообщает пресс-служба исполкома.
Открывая встречу с самозанятыми предпринимателями, президент РТ отметил, что рано или поздно эту систему нужно будет упорядочить.
«Нужно понимать, что все мы живем в рамках закона. Вы молодцы, содержите себя и свои семьи. Но есть и определенные обязательства. Время идет, настанет время задуматься о пенсии. Самое главное — вы законопослушные граждане. Зачем вам рисковать?» — сказал Рустам Минниханов.
Затем он попросил всех присутствующих высказать свою точку зрения о готовящемся проекте по налогообложению для самозанятых. Обсуждая будущее нововведение, участники встречи предложили сделать налоговую ставку для самозанятых дифференцированной — в зависимости от уровня дохода, ввести запрет на проверки тех самозанятых, кто прошел сертификацию и подтвердил свое соответствие нормам, ввести тестовый период без налогов и проверок, чтобы самозанятые могли «прощупать» свою нишу и высказали другие мнения. Рустам Минниханов пообещал, что все высказанные предложения они учтут при формировании проекта.
Напомним, Федеральная налоговая служба создала проект мобильного приложения, которое позволяет дистанционно регистрироваться самозанятым в налоговой службе и осуществлять платежи без отчетности.
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