Ещё
Минниханов — самозанятым: «Вы не всегда будете молодые, скоро пенсия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минниханов — самозанятым: «Вы не всегда будете молодые, скоро пенсия» 

Казанский Портал 6 часов назад
Фото: Реальное время
Президент Татарстана Рустам Минниханов пообщался с самозанятыми — людьми, которые работают сами на себя и не платят налоги.
«Такая ситуация не может продолжаться. Вы молодцы, что работаете, содержите себя и семью. Но есть обязательства, вы не всегда будете молодые, скоро пенсия. Вы законопослушные люди. Зачем вам рисковать», — цитирует Минниханова «Татар-информ».
Тема самозанятости стала актуальной после жалобы владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой. Она была недовольна декретницами, которые продают торты через инстаграм. Латыпова обвинила их в нечестной конкуренции. Декретницы ответили на выпад владелицы «Бахетле».
Читайте также:
Новый налог для самозанятых будут тестировать на казанцах
Минниханов поддержал пенсионную реформу
Казанская декретница запустит радио для мам. Ей дали 100 000 рублей
Казанский Портал: последние новости
Шувалов вспомнил о словах, сказанных им два года назад в Казани В июле казанцы увидят великое противостояние Марса В Казани открывают горячую линию по пенсионной реформе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД оценил неожиданные действия Японии по Курилам238
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство348
В России появилась новая кредитная проблема74
Секс-удар по Меркель, признание Прилепина и другие события дня21
Хуситы обратились к России за помощью73
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение