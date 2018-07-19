Президент Татарстана Рустам Минниханов пообщался с самозанятыми — людьми, которые работают сами на себя и не платят налоги.
«Такая ситуация не может продолжаться. Вы молодцы, что работаете, содержите себя и семью. Но есть обязательства, вы не всегда будете молодые, скоро пенсия. Вы законопослушные люди. Зачем вам рисковать», — цитирует Минниханова «Татар-информ».
Тема самозанятости стала актуальной после жалобы владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой. Она была недовольна декретницами, которые продают торты через инстаграм. Латыпова обвинила их в нечестной конкуренции. Декретницы ответили на выпад владелицы «Бахетле».
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