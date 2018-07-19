В России протестируют оплату с помощью подмигивания

Платежная система Mastercard осенью собирается тестировать в России технологию оплаты покупок с помощью моргания в видеокамеру любого мобильного устройства, сообщил вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев.
«Пилотировать данное решение надеемся в районе ноября этого года, с кредитными организациями», — передает ТАСС слова Федосеева.
Он отметил, что массовое внедрение технологии в России и в мире планируется на начало следующего года. Федосеев заявил также, что такое решение может быть интегрировано в любое приложение, в котором пользователь может совершать покупки или другие финансовые операции.
«Человек заходит один раз в соответствующее приложение, оставляет селфи с морганием (это способ аутентификации) и потом каждый раз, когда он заходит и хочет что-то купить, появляется режим видео-камеры, где нужно просто моргнуть и тем самым подтвердить личность, и затем совершить покупку», — сказал он.