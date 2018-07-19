В России протестируют оплату с помощью подмигивания

Mastercard протестирует в России технологию оплаты с помощью подмигивания

Платежная система Mastercard осенью собирается тестировать в России технологию оплаты покупок с помощью моргания в видеокамеру любого мобильного устройства, сообщил вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстро развивающихся европейских рынков Михаил Федосеев

«Пилотировать данное решение надеемся в районе ноября этого года, с кредитными организациями», — передает ТАСС слова Федосеева.

Он отметил, что массовое внедрение технологии в России и в мире планируется на начало следующего года. Федосеев заявил также, что такое решение может быть интегрировано в любое приложение, в котором пользователь может совершать покупки или другие финансовые операции.