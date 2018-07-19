AliExpress Tmall запустит в России доставку день в день

Магазин Tmall, работающий в России на базе AliExpess, будет использовать новый склад в Подмосковье для запуска быстрой доставки в крупнейшие российские города за один день. Доставка день в день уже доступна для покупателей из Москвы , сообщила пресс-служба компании. «Tmall будет использовать новый склад в Подмосковье, который был открыт в мае 2018 года, для запуска быстрой доставки в крупнейшие российские города. С 19 июля бесплатная доставка день в день будет доступна для покупателей из Москвы», — заявили в Tmall. На первом этапе для быстрого заказа будут доступны популярная электроника и бытовая техника. Вскоре будет доступны игрушки, товары повседневного спроса и предметы, сделанные своими руками.