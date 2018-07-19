Сенатор: Условия отчетности для самозанятых должны зависеть от региона

В эфире НСН Валерий Рязанский отметил, что предложение Минфина в части использования специальных приложений подходит не для всех категорий самозанятых.

Для самозанятых Минфин России подготовил концепцию налога на профессиональный доход. В документе, в частности, предусмотрен налог на уровне 2,5 — 4,5 процента и выплата сборов через специальное мобильное приложение. Как пишут «Известия» , ведомство предполагает, что налогоплательщиками станут физические лица, которые не имеют работников и получают доход не более 10 млн рублей в год.

В эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что предложение Минфина в части использования специальных приложений и электронных платежей подходит не для всех категорий самозанятых.

Предприниматель: ФНС вернёт нас в страну вечнозелёного кэша «Слабо верится, если честно, что, скажем, пастухи, или те, кто занимается ремонтом велосипедов в деревнях, используют гаджеты. С другой стороны, много людей, которые пользуются этими гаджетами. Наверное, им будет удобно пользоваться такой формой взаимоотношений с государством и налоговыми органами. Мы предлагаем сделать комбинированный вариант, при котором дать регионам возможность выбрать лучший для себя вариант выхода „из тени“ самозанятых. Где-то патенты, где-то — такая форма. Обязательно заинтересованность местных органов власти должна присутствовать, они лучше знают ситуацию на местах. Мы высказывали свои предложения Минфину. Почему-то они до сих пор не учитываются. На наш взгляд, неоправданно не учитываются», — отметил сенатор.

Размер сбора, условия отчетности в итоге должны быть сформулированы таким образом, чтобы выход «из тени» для самозанятых прошел максимально комфортно, подчеркнул Рязанский.

«Тут дело даже не в цифрах [налога]. Это вопрос процедур и последствий на перспективу. Люди жалуются на забюрократизированные формы регистрации фирм, компаний, постоянные придирки, выманивание денег за проведение документов, нежелание помогать людям, которые хотят открыть свое дело. Все это отталкивает от того, чтобы открыть свое дело. Люди готовы платить, но все процедуры должны быть простыми, понятными и без лишней отчетности», — добавил собеседник НСН.

Санкт-Петербурге, Татарстане и Отметим, что 2,5 процента с выручки, по задумке ведомства, будут платить граждане, которые оказывают услуги физлицам, а также при работе на основании патента. Те, кто предоставляет услуги юрлицам, либо для сдающих имущество в аренду, налог составит 4,5 процента. Ранее Минфин предлагал узаконить сбор для самозанятых в размере 3 процентов и 6 процентов соответственно. На первом этапе — с начала 2019 года до 2020 года — Минфин предлагает запустить пилотный проект в Москве Калужской области . Подготовленную концепцию Минфин направил в правительство РФ

Ранее Федеральная налоговая служба запросила у Минфина право запрашивать у банков информацию обо всех средствах, поступающих на счета россиян.