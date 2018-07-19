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Россиянам пообещали беспрецедентный рост пенсий
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Минтруд предрек беспрецедентный для российской истории рост пенсий 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Рост пенсионных выплат, который предполагает законопроект об изменениях в пенсионной системе, станет беспрецедентным в истории России, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая с докладом в Госдуме, где в четверг началось обсуждение инициативы кабмина.
«Напомню, что прогнозируемая инфляция за 2018 год составит чуть более 3%, это означает, что индексация, реальная индексация пенсии произойдет, и это будет означать, что пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции. Такого не было никогда в истории России», — приводит его слова ТАСС.
Топилин напомнил, что принятие документа приведет к тому, что уже со следующего года будет обеспечен рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей, что в среднегодовом исчислении составит 12 тыс. рублей. Он подчеркнул, что рост будет пропорциональным, прибавка каждому пенсионеру будет соответствовать его пенсии.
По словам министра, доходы неработающих пенсионеров будут увеличены, так как все средства от повышения пенсионного возраста будут направлены «исключительно» на эти цели.
«Мы предлагаем принять решение, чтобы на перспективу сбалансировать и обеспечить страховой характер пенсионной системы. Самое главное — мы хотим не просто сохранить уровень пенсий…, а мы хотим увеличить, как никогда в нашей истории не увеличивали, размер пенсий неработающим пенсионерам», — заявил Топилин.
Он также сообщил, что Министерство труда и социальной защиты России доработает программу переподготовки граждан предпенсионного возраста ко второму чтению правительственного законопроекта об изменениях в пенсионной системе.
В четверг Госдума приступила к обсуждению внесенных правительством предложений об изменениях в пенсионной системе. В частности, инициатива кабмина предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет — для женщин.
Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции документа. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится. Озвученные предложения по доработке законопроекта будут систематизированы и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению.
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