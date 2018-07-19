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«Это типичный популизм». Ямальская оппозиция устраивает пикеты против изменений пенсионного возраста
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«Это типичный популизм». Ямальская оппозиция устраивает пикеты против изменений пенсионного возраста 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, 19 июля, в нескольких ямальских городах прошли одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. В частности, в Салехарде, Ноябрьске и Лабытнанги сторонники ЛДПР вышли с плакатами к местным отделениям пенсионного фонда России.
Ранее протесты запустила ямальская ячейка КПРФ. В начале месяца митинг прошел в Новом Уренгое. Коммунисты намерены продолжить выступления. 28 июля они планируют провести акцию в Салехарде у памятника Ленину и собрать подписи против повышения пенсионного возраста.
По мнению политологов и сторонних наблюдателей, их выступления — лишь попытки усилить свои позиции в избирательной кампании к губернаторским выборам, так как пока коммунисты и либерал-демократы в этом отношении никак себя не проявили.
Впрочем, как заявил корреспонденту «ФедералПресс» политолог Александр Белоусов, дело тут даже не в выборах. По его словам, на этот счет оппозиционеры иллюзий не питают. Александр Белоусов назвал митинги против изменений в пенсионной системе типичным популизмом.
«Это просто попытка нарастить рейтинги на острой теме. Возникла тема, на которой можно попытаться набрать популярности. Это типичный популизм. Но когда все пытаются заработать очков на изменениях в пенсионной системе, в итоге не зарабатывает никто. Эта тема сейчас ни с какой конкретно партией не ассоциируется», — заявил Александр Белоусов.
К тому же, реальных альтернатив реформе ЛДПР и КПРФ не предлагают, говорит Белоусов. Он обратил внимание, что единственное их предложение сейчас — оставить все, как было.
Напомним, сегодня в Госдуме будет обсуждаться изменение пенсионного законодательства. Предлагается поднять возраст выхода на пенсию: для мужчин — на пять лет, для женщин — на восемь. Необходимость изменений назрела давно. Сейчас на одного пенсионера приходится порядка 1,8 работающих людей, в то время как в годы принятия предыдущего варианта закона соотношение составляло один к четырем.
Кроме того, планируется повышать достаток нынешних неработающих пенсионеров. Согласно планам Правительства РФ, такие действия позволят в среднем повышать пенсионные выплаты. В итоге пенсия будет индексироваться выше уровня инфляции.
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