ЛДПР предложила провести референдум о пенсионной реформе

Депутат Госдумы от ЛДПР предлагает вынести законопроект, принятый в первом чтении 19 июля 2018 года, на всенародное обсуждение. Также предлагается разместить в Интернете и на сайте Госдумы текст законопроекта, пояснительной записки и финансово-экономического обоснования к нему.

"Обеспечить гражданам, принимающим участие в общественном обсуждении проекта, возможность ознакомиться с поступившими на соответствующий сайт замечаниями и предложениями по законопроекту", — говорится в тексте поправки. Напомним, 19 июля Госдума в первом чтении рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста.