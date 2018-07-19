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ЛДПР предложила провести референдум о пенсионной реформе
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ЛДПР предложила провести референдум о пенсионной реформе 

News.ru 10 часов назад
Депутат Госдумы от ЛДПР предлагает вынести законопроект, принятый в первом чтении 19 июля 2018 года, на всенародное обсуждение. Также предлагается разместить в Интернете и на сайте Госдумы текст законопроекта, пояснительной записки и финансово-экономического обоснования к нему.
"Обеспечить гражданам, принимающим участие в общественном обсуждении проекта, возможность ознакомиться с поступившими на соответствующий сайт замечаниями и предложениями по законопроекту", — говорится в тексте поправки. Напомним, 19 июля Госдума в первом чтении рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста.
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