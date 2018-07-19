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Свыше 4,3 млн рублей долгов по зарплатам выплатили жителям Адыгеи
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Свыше 4,3 млн рублей долгов по зарплатам выплатили жителям Адыгеи 

АиФ Адыгея 4 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В первом полугодии 2018 года в результате принятых мер прокурорского реагирования удалось погасить задолженность по заработной плате на 13 предприятиях республики на сумму свыше 4 млн 330 тыс. рублей перед 188 работниками.
«Задолженность погашена в том числе на трех предприятиях — банкротах на сумму более 930 тыс. рублей перед 23 работниками, 4 организациях — респондентах на сумму свыше 1 млн 800 тыс. рублей перед 137 работниками», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Прокурорами выявлены факты осуществления трудовой деятельности без заключения трудовых договоров и выплаты заработной платы в неустановленном порядке.
Так, прокуратурой Майкопа установлено, что в нарушение требований трудового законодательства два индивидуальных предпринимателя на протяжении длительного периода не заключали трудовые договоры с тремя работниками, заработная плата выплачивалась им в неустановленном порядке.
По материалам прокурорской проверки Государственная инспекция труда в Адыгее привлекла виновных лиц к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей каждому, нарушения устранены.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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