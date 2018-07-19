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Увеличение пенсий назвали лукавством
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Увеличение пенсий назвали лукавством 

News.ru 10 часов назад
Фото: News.ru
Лидер эссеров Сергей Миронов усомнился в том, что сегодняшнее утро доброе. Причиной этого он назвал рассмотрение Госдумой законопроекта о повышении пенсионного возраста.
«Партия и фракция "Справедливая Россия" считает данное предложение правительства неприемлемым для сегодняшнего дня и наша фракция будет голосовать против», — заявил политик. Он привел несколько аргументов против этого документа. В частности, его недоумение вызывают утверждения правительства об увеличении продолжительности жизни до 71,6 года.
«Врачей, которые резко уменьшили в детскую смертность... поэтому мы выходим на такую продолжительность жизни», — пояснил он. Кроме того, сообщил Миронов, есть такое понятие как реальный срок жизни после выхода на пенсию. По официальным данным Ростата, которые привел народный избранник, за последние 60 лет практический срок продолжительности жизни после пенсии не увеличивался. «Вот конкретные цифры. 1960 год — мужчины после пенсии жили 16 лет, женщины — 24,3 года. 2017 год — мужчины после пенсии живут 16,4, а женщины — 26,1. Практически нет никакого изменения», — резюмировал он.
Обратил Миронов внимание и на то, что в развитых странах, где давно повысили пенсионный возраст, продолжительность жизни 80 лет. Кроме того, по его словам, согласно статистике, в России до 65 лет не доживают 40% мужчин и 20% женщин.
Лукавством посчитан лидер эссеров и заявления об увеличении пенсии на 1000 рублей. «Во-первых, плановая индексация, которая должно произойти в 2019 году, составляет около 500 рублей. Поэтому надбавка всего навсего будет 500 рублей», — подчеркнул депутат.
Самым же главным аргументом против законопроекта Миронов считает то, что по любым социологическим исследованиям около 90% граждан России категорически не приемлют повышение пенсионного возраста. «Как же может Госдума, власть представителей, которых избирали те самые граждане, которые протестуют, в том числе, сейчас у стен Думы, голосовать за это закон?» — возмущен он.
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