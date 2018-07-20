Депутаты ждут от кабмина данных об источниках финансирования роста пенсий на 1 тыс. рублей

"Люди понимают, что реформа нужна, но все поправки ко второму чтению должны улучшить ситуацию, потому что прибавка к пенсии в 1 тыс. рублей — правительство об этом говорит, но пока мы еще этого ни в бюджете, нигде не видели, из чего это будет состоять, где эти деньги — пока мы их не видим. Поэтому тут есть над чем работать, и президент абсолютно прав, что мы не можем в окончательном чтении принимать то, что внесло правительство", — говорит депутат.

По ее словам, законопроект нужно дорабатывать. «Где будут работать люди, молодежь, самозанятые люди должны платить налоги, у нас не должно быть тех, кто не работает и не платит налоги — подход должен быть комплексным», — подчеркивает первый зампред комитета.

По словам Гусевой, необходимо обсуждать как тему стажа, так и критерии пенсионных расчетов. «Предложений очень много, и речь идет не только о возрасте — конечно же, женщины говорят о том, почему им [предлагается повысить пенсионный возраст] на восемь лет, мужчинам — на пять лет, говорят, что нам нужно коренным образом пересмотреть и расчеты при получении пенсии — их критерии, больше не должны быть баллы, о которых мы говорили.

Люди должны увидеть повышенную пенсию. А для того, чтобы она была повышенная, критерии должны быть — возраст, получение зарплаты и стаж. Потому что вокруг стажа тоже много обсуждений идет», — считает депутат.

Фракция «Единая Россия» выдвинет свои предложения пакетно, отмечает парламентарий. «Мы от избирателей к первому чтению уже привезли целый пакет предложений. Из своего округа у нас было очень много предложений. Поэтому, конечно, мы будем обсуждать на фракции все предложения, которые мы привезем из регионов. К сожалению, проголосовали только мы за первое чтение, мы взяли на себя ответственность — мы ее разделим со всеми. Мы тоже, и я пойду на пенсию в 63, мы будем это обсуждать пакетом, и пакетом давать предложения от фракции», — резюмировала она.