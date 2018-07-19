Активисты Партии пенсионеров провели пикеты у Госдумы в поддержку роста пенсий

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Активисты Российской партии пенсионеров за социальную справедливость провели в четверг пикеты у Госдумы в поддержку роста пенсий в РФ во время обсуждения нижней палатой парламента законопроекта об изменении пенсионной системы.

Как заявил журналистам председатель Центрального совета партии Владимир Бураков , «существуют основания опасаться того, что многие депутаты», включая коммунистов , «рассматривают пенсионную реформу как способ снизить социальные расходы государственного бюджета». По его мнению, подобные намерения представляют прямую угрозу для интересов всех граждан России независимо от их возраста и уровня доходов. «Благодаря пенсионной реформе честный труд должен стать надежной гарантией обеспеченной старости, пенсия не должна становиться приговором, обрекающим человека на унизительное выживание, она обязана предоставлять возможность достойной жизни и личностного развития», — убежден Бураков.

"Поэтому активисты Партии пенсионеров, проводившие у здания Государственной думы пикеты, требуя повысить пенсии и увеличить социальные расходы, защищали интересы не только старшего поколения, но и всех граждан России", — сказал он.

При этом Бураков обратил внимание, что пенсионные изменения должны сопровождаться «созданием условий для активного долголетия», что, в свою очередь, «предполагает рост расходов на обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, на борьбу с хроническими заболеваниями, развивающимися в пожилом возрасте, на профилактику и раннюю диагностику недугов, угрожающих жизни человека». «Партия пенсионеров настаивает на создании за счет государственного бюджета сети гериатрических центров, которые помогут пожилым людям во всех регионах России улучшить здоровье и продлить социальную активность», — указал он.

В четверг в Госдуме прошел первое чтение правительственный законопроект об изменениях пенсионной системы. Он предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Накануне в нижней палате парламента было принято решение о продлении срока обсуждения поправок ко второму чтению до 24 сентября. Как пояснил, выступая перед депутатами глава Минтруда РФ Максим Топилин , принятие документа позволит с 2019 года обеспечить «увеличение пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей, в среднегодовом исчислении это 12 тыс. рублей в год».

Во время обсуждения законопроекта у здания Госдумы прошли также пикеты против пенсионных изменений.