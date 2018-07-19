Активисты Партии пенсионеров провели пикеты у Госдумы в поддержку роста пенсий 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Активисты Российской партии пенсионеров за социальную справедливость провели в четверг пикеты у Госдумы в поддержку роста пенсий в РФ во время обсуждения нижней палатой парламента законопроекта об изменении пенсионной системы.
Как заявил журналистам председатель Центрального совета партии Владимир Бураков, «существуют основания опасаться того, что многие депутаты», включая коммунистов, «рассматривают пенсионную реформу как способ снизить социальные расходы государственного бюджета». По его мнению, подобные намерения представляют прямую угрозу для интересов всех граждан России независимо от их возраста и уровня доходов. «Благодаря пенсионной реформе честный труд должен стать надежной гарантией обеспеченной старости, пенсия не должна становиться приговором, обрекающим человека на унизительное выживание, она обязана предоставлять возможность достойной жизни и личностного развития», — убежден Бураков.
"Поэтому активисты Партии пенсионеров, проводившие у здания Государственной думы пикеты, требуя повысить пенсии и увеличить социальные расходы, защищали интересы не только старшего поколения, но и всех граждан России", — сказал он.
При этом Бураков обратил внимание, что пенсионные изменения должны сопровождаться «созданием условий для активного долголетия», что, в свою очередь, «предполагает рост расходов на обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, на борьбу с хроническими заболеваниями, развивающимися в пожилом возрасте, на профилактику и раннюю диагностику недугов, угрожающих жизни человека». «Партия пенсионеров настаивает на создании за счет государственного бюджета сети гериатрических центров, которые помогут пожилым людям во всех регионах России улучшить здоровье и продлить социальную активность», — указал он.
В четверг в Госдуме прошел первое чтение правительственный законопроект об изменениях пенсионной системы. Он предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Накануне в нижней палате парламента было принято решение о продлении срока обсуждения поправок ко второму чтению до 24 сентября. Как пояснил, выступая перед депутатами глава Минтруда РФ Максим Топилин, принятие документа позволит с 2019 года обеспечить «увеличение пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей, в среднегодовом исчислении это 12 тыс. рублей в год».
Во время обсуждения законопроекта у здания Госдумы прошли также пикеты против пенсионных изменений.