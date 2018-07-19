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Митнруд подготовит программу занятости пожилых сотрудников ко II чтению законопроекта о пенсиях
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Митнруд подготовит программу занятости пожилых сотрудников ко II чтению законопроекта о пенсиях 

Rambler News Service 10 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Митнруд подготовит программу поддержки занятости пожилых сотрудников ко II чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления в Госдуме.
Сегодня, 19 июля, Госдума рассматривает в I чтении внесенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста.
«Сейчас эту программу дорабатываем и как раз ко II чтению она будет готова, мы на все вопросы получим ответ. Нам очень важно сейчас с регионами делать работу», — сказал он.
Топилин отметил, что для поддержки трудоустройства пожилых сотрудников предполагается выделить из федерального бюджета 5 млрд рублей.
«Это достаточно серьезные деньги. Никогда, пожалуй, только в 2008 году, когда был кризис, чуть больше выделяли денег, 5 млрд рублей для выделенной поддержки трудоустройства пожилых — это будет помощь федерального бюджета субъектов Российской Федерации, потому что служба занятости — это региональные полномочия», — добавил министр.
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