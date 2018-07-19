Митнруд подготовит программу занятости пожилых сотрудников ко II чтению законопроекта о пенсиях

Митнруд подготовит программу поддержки занятости пожилых сотрудников ко II чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления в Госдуме

Сегодня, 19 июля, Госдума рассматривает в I чтении внесенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста.

«Сейчас эту программу дорабатываем и как раз ко II чтению она будет готова, мы на все вопросы получим ответ. Нам очень важно сейчас с регионами делать работу», — сказал он.

Топилин отметил, что для поддержки трудоустройства пожилых сотрудников предполагается выделить из федерального бюджета 5 млрд рублей.