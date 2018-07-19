Минфин создал видимость снижения нового налога

Минфин внес изменения в концепцию нового налога на профессиональный доход (НПД) самозанятых, пишут «Известия» . Ведомство предлагает понизить ставку, зато добавить отчисления в страховые фонды.

Ставка НПД будет зависеть от того, кому оказываются услуги. Для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, она составит 2,5 процента, а юридическим — 4,5 процента. Помимо этого 2,5 процента от выручки будут платить работающие на основании патента, а 4,5 — те, кто сдает в аренду жилье. В предыдущей версии фигурировали ставки в три и шесть процентов соответственно.

Однако это не все отчисления, которые заплатят самозанятые граждане. Дополнительно с них будут взиматься 1,5 процента страховых взносов: в Пенсионный фонд (1,25 процента) и Фонд обязательного медицинского страхования (0,25 процента). В первоначальном варианте Минфина о них не говорилось.

Предполагается, что платежи будут перечисляться в налоговые органы автоматически — с банковской карты предпринимателя через специальное мобильное приложение. Принцип его работы схож с онлайн-кассами — данные будут поступать в ФНС напрямую после того, как услуга будет оплачена покупателем. Плательщиков освободят от предоставления отчетности.

Для того, чтобы покупатели контролировали самозанятых бизнесменов и требовали официального оформления оказываемых услуг, им самим предоставят налоговые вычеты в размере 1,5 процента от уплаченного НПД.

Отдельный вычет предусмотрен и для самих предпринимателей. Его величина составит 30 тысяч рублей, а использовать его можно будет только один раз в несколько этапов.

Санкт-Петербурге, Калужской области и В Минфине считают, что все эти льготы мотивируют самозанятых «выйти из тени» и зарегистрироваться в ФНС. На первом этапе — в 2019-20 годах — налог запустят в пилотном режиме в Москве Татарстане . По расчетам чиновников, разработка и финансирование НПД обойдется бюджету в 2,5 миллиарда рублей.

На сегодняшний день у самозанятых россиян (к ним власти относят репетиторов, нянь, уборщиц и еще несколько категорий работников) уже есть возможность зарегистрироваться в налоговой. Но воспользовалось ей пока только 936 человек. До конца 2019 года для них действуют налоговые каникулы. По действующим правилам по их истечении предприниматели должны будут либо прекратить деятельность, либо зарегистрироваться в качестве ИП, либо начать платить обычный НДФЛ по ставке 13 процентов.