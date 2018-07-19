Нижегородцы взяли больше 12 тысяч ипотечных кредитов с начала года

С января по май 2018 года в Нижегородской области было выдано более 12 тысяч ипотечных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.

Согласно информации, в последний весенний месяц этого года 2647 нижегородцев оформили жилищную ипотеку. Общая сумма кредитования составила 4,7 миллиарда рублей. К слову, это на 70% больше по сравнению с маем 2017 года.

Всего с начала года ипотеку оформили 12 432 горожан: это почти на 57% больше, чем в тот же период прошлого года. Общая сумма выданных им кредитов — 21,3 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что резкий рост уровня выдачи ипотеки в Нижегородской области специалисты, главным образом, связывают со смягчением кредитной политики Банка России . Однако это не объясняет того, что в регионе ипотечная ставка ниже, чем в среднем по стране: 9,65% — в Нижегородской области и 9,66% — по России

Вероятно, свою роль в этом вопросе сыграли специальные региональные программы поддержки ипотечного кредитования в Нижегородской области. Благодаря этому всего за год ставка по кредиту снизилась на 2,05 пункта.

Кстати, уровень просроченной задолженности по ипотеке в Нижегородской области по-прежнему остается низким — 0,91%.

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