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НБКИ: Количество выданных потребкредитов в Москве в январе-июне увеличилось на 7,2% — до 290 тыс.
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НБКИ: Количество выданных потребкредитов в Москве в январе-июне увеличилось на 7,2% — до 290 тыс. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В I полугодии 2018 г. количество выданных потребительских кредитов сократилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в январе-июне 2018 г. количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 7,08 млн единиц. Это на 1,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (7,21 млн единиц). Вместе с тем, сумма выданных потребительских кредитов продолжает расти. Так, за шесть месяцев 2018 г. было выдано потребительских кредитов на сумму 1,25 трлн руб. или на 25,3% больше, чем в I полугодии 2017 г. (1 трлн руб.). В январе-июне 2018 г. самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ были зафиксировано в Москве (289,7 тыс. единиц, против 270,3 тыс. единиц в I полугодии 2017 г.)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что лидерами по количеству выданных кредитов также стали Краснодарский край (281,3 тыс. единиц), Московская область (262,5 тыс. единиц), Республика Башкортостан (258,4 тыс. единиц) и Свердловская область (236,9 тыс. единиц). В свою очередь наименьшее количество выданных в I полугодии 2018 г. потребкредитов было отмечено в Чукотском (1,6 тыс. единиц) и Ненецком (2,6 тыс. единиц) автономных округах, Республике Ингушетия (5,8 тыс. единиц), Магаданской области (9,5 тыс. единиц) и Еврейской автономной области (9,8 тыс. единиц).
Также, самое серьезное сокращение выдачи потребительских кредитов в I полугодии 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. продемонстрировали Костромская область (-27,3%), Республика Карелия (-23,4%), а также Ленинградская (-22,8%) и Белгородская (-22,1%) области. В то же время, в половине регионов был отмечен рост выдачи потребительских кредитов, в том числе в Республике Калмыкия (+27,2%), Чукотском АО (+19,7%), Сахалинской области (+19,4%) и Ямало-Ненецком АО (+17,1%).
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