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Мэра Новосибирска беспокоит повышение социальной напряженности
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Мэра Новосибирска беспокоит повышение социальной напряженности 

sibnovosti.ru 11 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Глава Новосибирска Анатолий Локоть высказал свое отношение к проекту пенсионной реформы, который предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию. Заявление он сделал сегодня, отвечая на вопросы журналистов.
«Как мэра города меня не может не беспокоить тот социальный накал, который сопровождает это решение. Это говорит о том, что предложенные решения нужно принимать очень вдумчиво и, может быть, корректировать. Я очень надеюсь, что при принятии окончательного решения (обратите внимание, решение не принято в весеннюю сессию) вот, этот градус повышенный, напряженность эта, надеюсь, будут приняты во внимание при окончательном решении», — отметил Анатолий Локоть.
В то же время мэр Новосибирска заявил, что знает о трудностях с наполнением Пенсионного фонда России и понимает, что эту проблему нужно решать. Также градоначальник сообщил, что ситуация с пенсионной реформой заботит его, в том числе, и как потенциального пенсионера.
«Все там будем. Надеюсь», — добавил Анатолий Локоть.
Проект пенсионной реформы был внесен в Госдуму правительством РФ в июне 2018 года. Сейчас пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. Законопроект предусматривает постепенное повышение до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Таким образом, в случае одобрения такой схемы, для всех мужчин с 1963 года рождения и женщин с 1971 года возраст выхода на пенсию будет 65 и 63 года соответственно. Обсуждение законопроекта в первом чтении проходит в Госдуме РФ сегодня.
В Новосибирске прошло несколько митингов различных общественных и политических сил против реформы. Вчера участники такого митинга приняли резолюцию, в которой призвали врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и Анатолия Локтя дать оценку планам правительства повысить возраст выхода на пенсию.
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