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Комитет Госдумы поддержал частичный возврат страховки при досрочном погашении кредита
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Комитет Госдумы поддержал частичный возврат страховки при досрочном погашении кредита 

ТАСС 11 часов назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал с условием доработки поправки в Гражданский кодекс РФ, которые делают возможным при досрочном погашении кредита отказ от кредитной страховки и возврат части уплаченной премии.
Сейчас страховщики часто отказывают клиентам возвращать часть денег за страховку, даже если кредит, для обеспечения по которому заключался договор страхования, частично погашен. Так происходит потому, что по ГК страховщик сам (на уровне договора) может решать, возвращать ли ему часть уплаченной премии при досрочном отказе от страховки.
При этом «договор потребительского кредита (займа) и договор страхования с точки зрения заемщика служат достижению единой экономической цели — получению кредита», а «договор страхования не представляет для заемщика самостоятельной цели» в подобных случаях, говорится в документе.
Поправки в Гражданский кодекс РФ предусматривают, что возможность возврата части премии может быть установлена не только договором, но и законом. Одновременно поправками в законы о потребкредите и ипотеке будет установлено, что при досрочном погашении кредита заемщик, если он одновременно был страхователем, имеет право на возврат премии, пропорционально неистекшему периоду страхования, если обратится к страховщику в течение 14 дней с момента погашения кредита.
Если страхователем выступает банк (коллективное страхование заемщиков), то заемщику, застрахованному по коллективной программе, предлагается дать право в течение 10 дней после погашения кредита потребовать возврата части страховки. При этом комиссия банка за подключение к программе страхования возврату не подлежит, предлагается в законопроекте.
Последняя статья может привести к негативным последствиям, считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Данилов.
"По страхованию потребкредитов комиссия банка может достигать 90%. Как не возвращали (банки при коллективной схеме страхования — прим. ТАСС) человеку ничего, так и не будут возвращать, но уже в силу закона", — сказал Данилов, пообещав представить замечания ВСС к законопроекту.
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