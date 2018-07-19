Размер пенсий в России не будет ниже 40% от утраченного заработка

Коэффициент замещения утраченного заработка трудовой пенсией по старости не будет ниже 40 процентов. Законопроект о ратификации соответствующей конвенции Международной организации труда Госдума планирует рассмотреть 19 июля.

Указанная законодательная инициатива была внесена в нижнюю палату парламента правительством в пакете законопроектов о совершенствовании пенсионной системы.

«Мы будем выполнять требования Конвенции по обеспечению указанного коэффициента замещения, — подчеркнул заместитель главы Минтруда Андрей Пудов на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. — Причём, 40 процентов — это минимум (того, что будут получать пенсионеры — прим. ред.)».

По словам замминистра, изменений в российское законодательство для выполнения данного раздела Конвенции не требуется.

Коэффициент замещения представляет собой соотношение пенсии и прежних доходов получателя и зависит от стажа и заработка, базы начисления страховых взносов, возраста выхода на пенсию, пенсионной формулы и тарифа, учитываемого в пенсионных правах.

Японию. Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенция №102) принята на 35-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 28 июня 1952 года в Женеве. В настоящее время её ратифицировали 55 государств, включаявключая большинство развитых стран Европы, Израиль

Документ охватывает все основные сферы социального обеспечения, включая медицинское обслуживание, обеспечение по болезни, по старости, по инвалидности, по материнству, в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием. Конвенция предлагает государствам выбор в установлении условий, необходимых для получения защищенными лицами выплат по старости. Среди вариантов — 30-летний стаж уплаты пенсионных взносов или работы по найму, 20-летний срок проживания, достижение установленного количества среднегодовых взносов. Размер покрываемого риска в 40 процентов от прежнего заработка может быть пропорционально уменьшен при невыполнении указанных условий для граждан со стажем работы или уплаты взносов больше 10, но меньше 30 лет.

Как пояснил журналистам первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев , есть некоторые обстоятельства, которые надо иметь в виду при расчете предполагаемого размера пенсии. «Страхуется не весь заработок, а до определенной суммы (около миллиона рублей в год — прим. Ред.), — пояснил он. — То, что выше, не страхуется по системе пенсионного страхования, и не будет входить в расчет этих сорока процентов. Человек может с этих более высоких зарплат платить взносы в негосударственный пенсионный фонд, если хочет что-то дополнительно себе приобрести».

Кроме того, по словам депутата, утраченным заработком гражданина считается «не тот заработок, который он получил в последний месяц перед выходом на пенсию», а средняя сумма за обозримый период.