Как быстро разблокировать банковскую карту

Комсомольская правда » рассказала, что можно сделать для получения доступа к заблокированной карте.

Блокировка карты превращает ее в «кусок бесполезного пластика», отмечает «КП». Заблокированной картой нельзя расплатиться в кафе, супермаркетах и интернет-магазинах.

Банк может заблокировать карту в двух случаях: клиента заподозрили в нарушении закона, или же банк, наоборот, пытается спасти деньги владельца от мошенников.

Чтобы решить проблему, необходимо обратиться в отделение банка, доказать законность операций или подтвердить, что операции совершает действительно владелец карты. Если клиента не подозревают в нарушениях закона, карту разблокируют.

Деньги с заблокированной карты можно перевести на другую в офисе банка или снять там же наличные, если только на нее не наложены санкции по решению суда или Росфинмониторинга . В таком случае получить доступ к деньгам можно будет, только когда суд отменит решение.