Как быстро разблокировать банковскую карту 

«Комсомольская правда» рассказала, что можно сделать для получения доступа к заблокированной карте.
Блокировка карты превращает ее в «кусок бесполезного пластика», отмечает «КП». Заблокированной картой нельзя расплатиться в кафе, супермаркетах и интернет-магазинах.
Банк может заблокировать карту в двух случаях: клиента заподозрили в нарушении закона, или же банк, наоборот, пытается спасти деньги владельца от мошенников.
Чтобы решить проблему, необходимо обратиться в отделение банка, доказать законность операций или подтвердить, что операции совершает действительно владелец карты. Если клиента не подозревают в нарушениях закона, карту разблокируют.
Деньги с заблокированной карты можно перевести на другую в офисе банка или снять там же наличные, если только на нее не наложены санкции по решению суда или Росфинмониторинга. В таком случае получить доступ к деньгам можно будет, только когда суд отменит решение.
В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий банкам блокировать карты при подозрении на кражу средств. В случае подозрительной активности банк будет звонить клиенту, прежде чем выполнять транзакцию. Если клиент подтвердит, что хотел провести операцию, карту разблокируют. Если же владелец карты окажется недоступен, операцию заморозят на два дня, но потом все же проведут.