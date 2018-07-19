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Россиянам решили вернуть пенсионные накопления
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Россиянам решили вернуть пенсионные накопления 

Авторадио 24 минуты назад
Центробанк предложил вернуть россиянам замороженные в негосударственных пенсионных фондах накопления. Соответствующий проект закона предполагается рассмотреть во время осенней сессии парламента. Если инициатива будет одобрена, замороженные сбережения со следующего года перейдут в собственность людей на накопительных счетах и будут наследоваться. Они могут стать первым взносом при вступлении в систему индивидуального пенсионного капитала, пишет газета «Известия». Концепция позволит населению накопить 8 трлн рублей за 10 лет, если к ней присоединятся все работающие граждане. Главным отличием от прежней системы станет то, что накопления будут собственностью самого работника, а не государства. Схему сейчас дорабатывает Минфин — для россиян, которые опасаются копить деньги в НПФ может быть создан окологосударственный фонд. Принцип его работы будет следующий: отчисления на индивидуальный пенсионный счет будет делать работодатель. При этом, каждый человек сможет установить любую ставку взноса из своей зарплаты.
Отчисления накопительной части пенсии были заморожены в 2014 году.
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