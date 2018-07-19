​Работодателям придется чаще расплачиваться по долгам своих сотрудников 

Правительство РФ на своем заседании 19 июля рассмотрит поправки в закон «Об исполнительном производстве», предусматривающие четырехкратное повышение суммы задолженности, при которой взыскатель может напрямую обращаться за удержанием денег из зарплаты к работодателю должника.
Сумму задолженности, при которой исполнительный документ может направляться взыскателем для удержания денежных средств в организацию или другому лицу, выплачивающему должнику зарплату, пенсию, стипендию и другие периодические платежи, предлагается увеличить с 25 000 до 100 000 руб.
Эту инициативу в Минюсте объясняют необходимостью снизить нагрузку на судебных приставов и сократить затраты, связанные с вынесением процессуальных документов. Кроме того, практика ФССП показывает, что самостоятельное предъявление исполнительного документа по месту получения должником доходов является наиболее удобным и оперативным способом исполнения для взыскателя.