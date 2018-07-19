Волгоградские депутаты почти единодушно проголосовали за пенсионную реформу: список 

Семь из восьми депутатов Государственной Думы от Волгоградской области одобрили повышение пенсионного возраста.
Семь волгоградских депутатов поддержали новый законопроект
Новый законопроект, митинговать против которого волгоградцы выйдут уже в эти выходные, не вызвал вопросов у представителей партии «Единой России». Свое «за» на общем голосовании сказали:
экс — мэр Волгограда Ирина Гусева. Партия «Единая Россия»;член комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко. Партия «Единая Россия»;председатель Государственной Думы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Партия «Единая Россия»;член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Александр Носов. Партия «Единая Россия»;первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Партия «Единая Россия»;член комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно — коммунальному хозяйству Татьяна Цыбизова. Партия «Единая Россия»;член комитета Государственной Думы по охране здоровья Нина Черняева. Партия «Единая Россия».
Единственным, кто проголосовал против пенсионной реформы, стал член фракции Коммунистической партии Российской Федерации Николай Арефьев.
Сегодня Государственная Дума обсуждала скандальный законопроект о повышении пенсионного возраста — 328 депутатов проголосовали «за». Всего 102 человека отказались прибавлять цифры в графе «Возраст выхода на пенсию».
Волгоградцы, не согласившиеся с реформой, проведут два митинга на площадке перед зданием театра «Царицынская опера» — первыми о своем несогласии заявят волгоградские профсоюзы. В субботу, 28 июля, в Краснооктябрьском районе соберутся волгоградские коммунисты. На площадь Ленина представителей партии КПРФ не пустили из-за работ по благоустройству, которые могут таить опасность для митингующих.