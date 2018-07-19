Волгоградские депутаты почти единодушно проголосовали за пенсионную реформу: список

Семь волгоградских депутатов поддержали новый законопроект

Новый законопроект, митинговать против которого волгоградцы выйдут уже в эти выходные, не вызвал вопросов у представителей партии «Единой России» . Свое «за» на общем голосовании сказали:

Сегодня Государственная Дума обсуждала скандальный законопроект о повышении пенсионного возраста — 328 депутатов проголосовали «за». Всего 102 человека отказались прибавлять цифры в графе «Возраст выхода на пенсию».

Волгоградцы, не согласившиеся с реформой, проведут два митинга на площадке перед зданием театра «Царицынская опера» — первыми о своем несогласии заявят волгоградские профсоюзы. В субботу, 28 июля, в Краснооктябрьском районе соберутся волгоградские коммунисты. На площадь Ленина представителей партии КПРФ не пустили из-за работ по благоустройству, которые могут таить опасность для митингующих.