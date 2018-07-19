«Сбербанк» рассказал о крупнейших киберугрозах для россиян

В банке отметили, что сейчас киберпреступность в первую очередь ассоциируется с хакерами и взломом ИТ-систем, однако на самом деле чаще мошенники «взламывают» не машину, а человека. По оценкам «Сбербанка» , 80% попыток мошенничества приходится на так называемую социальную инженерию.

В группу социальной инженерии входят манипуляции, когда люди по незнанию передают деньги мошенникам. Самой популярной схемой является отправка смс-сообщений от имени банка. Клиента просят выполнить по телефону инструкции, которые приводят к потере денег со счета.

В «Сбербанке» рассказали про еще одну схему группы социальной инженерии, которую используют на сайтах объявлений. Она действует так: клиент находит информацию о продаже интересующего его товара «по заманчивой цене», однако при этом «продавец» просит перечислить ему аванс с карты на карту. После перевода мошенник исчезает, а вернуть средства в таких случаях уже невозможно даже по решению суда.

Кроме того, популярным инструментом среди мошенников остается обычный фишинг. По данным банка, 30% получателей фишинговых писем их открывают, а 20% открывают вложения таких писем.

Также угрозой для россиян является заражение мобильных телефонов вирусами. Именно вредоносное ПО на смартфонах находится на втором месте по масштабу киберугроз после социальной инженерии. В первую очередь опасность затрагивает телефоны на платформе Android.