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«Сбербанк» рассказал о крупнейших киберугрозах для россиян
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«Сбербанк» рассказал о крупнейших киберугрозах для россиян 

RB.ru 13 часов назад
В банке отметили, что сейчас киберпреступность в первую очередь ассоциируется с хакерами и взломом ИТ-систем, однако на самом деле чаще мошенники «взламывают» не машину, а человека. По оценкам «Сбербанка», 80% попыток мошенничества приходится на так называемую социальную инженерию.
В группу социальной инженерии входят манипуляции, когда люди по незнанию передают деньги мошенникам. Самой популярной схемой является отправка смс-сообщений от имени банка. Клиента просят выполнить по телефону инструкции, которые приводят к потере денег со счета.
В «Сбербанке» рассказали про еще одну схему группы социальной инженерии, которую используют на сайтах объявлений. Она действует так: клиент находит информацию о продаже интересующего его товара «по заманчивой цене», однако при этом «продавец» просит перечислить ему аванс с карты на карту. После перевода мошенник исчезает, а вернуть средства в таких случаях уже невозможно даже по решению суда.
Кроме того, популярным инструментом среди мошенников остается обычный фишинг. По данным банка, 30% получателей фишинговых писем их открывают, а 20% открывают вложения таких писем.
Также угрозой для россиян является заражение мобильных телефонов вирусами. Именно вредоносное ПО на смартфонах находится на втором месте по масштабу киберугроз после социальной инженерии. В первую очередь опасность затрагивает телефоны на платформе Android.
Зампред «Сбербанка» Станислав Кузнецов ранее говорил, что банк с начала года предотвратил киберхищения со счетов клиентов на 13,8 млрд рублей. В 2017 году было остановлено 300 тысяч попыток взлома счетов клиентов на сумму 20 млрд рублей.
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