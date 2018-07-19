Владельцы социальных карт москвича смогут оплатить услуги без комиссии на портале Мэра

Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

При оплате обычными банковскими картами на портале mos.ru комиссия составляет от 0,8% до 1,5% в зависимости от выбранной услуги. Теперь свыше 5 млн жителей Москвы могут с помощью банковского приложения СКМ оплатить счета за детский сад, дополнительные занятия в школах, секции и кружки, услуги ЖКХ, а также штрафы ГИБДД и многое другое без комиссии, — рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Кирилл Кузнецов

Чтобы провести платеж без комиссии на портале mos.ru, надо иметь учетную запись (доступ в личный кабинет). В зависимости от вида услуги, которую надо оплатить, необходимо будет указать паспортные данные, СНИЛС, а если речь идет об образовательных услугах для ребенка, то потребуется ввести СНИЛС ребенка и данные свидетельства о рождении. Для внесения коммунальных платежей понадобится код плательщика (есть на бланке единого платежного документа) и номер квартиры. Оплачивать услуги следует, используя банковские реквизиты социальной карты.

Пополнить соцкарту москвича можно наличными в отделении банка, логотип которого размещен на лицевой стороне карты, или с помощью банкомата, через мобильное приложение или интернет-банк. Все социальные выплаты или пенсии можно также зачислять сразу на социальную карту. Для этого в отделении банка или в одном из центров «Мои документы» надо написать соответствующее заявление.

Фото взято: http://akademicheskiymedia.ru/upload/medialibrary/56a/56a628c340108c7f3f97ce49e314c5cd.jpg