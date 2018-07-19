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Самозанятым россиянам установят налоги в 2,5-4,5%
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Самозанятым россиянам установят налоги в 2,5-4,5% 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Еще 1,5% от дохода самозанятых пойдут на страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Налоги и взносы, по проекту Минфина, будут отчислять единым платежом ежемесячно с банковской карточки самозанятых граждан, которую привяжут в личном кабинете в специальном мобильном приложении.
Более того, ведомство готово предоставить 30 тысяч налогового вычета самозанятым, чтобы мотивировать их к переходу на новый режим. Его можно будет использовать на частичную уплату единого платежа, который пойдет на сбор и страховые взносы.
Окончательного решения по ставкам еще нет, сейчас идет активная дискуссия о том, как должен выглядеть режим налогообложения самозанятых. Из бумаг Минфина, направленных в аппарат правительства, следует, что итоговый законопроект с новой системой сборов для этой категории граждан ведомство планирует внести в кабмин уже в сентябре.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Минфин решил снизить налог для самозанятых».
Теневая экономика имеет в России огромные масштабы. Ранее VN.ru сообщал, что в стране легально сдается в аренду только 3% жилья. Участники «черного» рынка аренды жилья недоплачивают полмиллиарда в бюджет только Новосибирской области.
Все новости Новосибирской области: последние новости
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