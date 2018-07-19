Самозанятым россиянам установят налоги в 2,5-4,5%

Еще 1,5% от дохода самозанятых пойдут на страховые взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Налоги и взносы, по проекту Минфина , будут отчислять единым платежом ежемесячно с банковской карточки самозанятых граждан, которую привяжут в личном кабинете в специальном мобильном приложении.

Более того, ведомство готово предоставить 30 тысяч налогового вычета самозанятым, чтобы мотивировать их к переходу на новый режим. Его можно будет использовать на частичную уплату единого платежа, который пойдет на сбор и страховые взносы.

Окончательного решения по ставкам еще нет, сейчас идет активная дискуссия о том, как должен выглядеть режим налогообложения самозанятых. Из бумаг Минфина, направленных в аппарат правительства, следует, что итоговый законопроект с новой системой сборов для этой категории граждан ведомство планирует внести в кабмин уже в сентябре.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» : «Минфин решил снизить налог для самозанятых».