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Россияне приготовились к росту цен на жилье
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Россияне приготовились к росту цен на жилье 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Повышения цен на жилье в третьем квартале 2018-го ожидают 33 процента граждан России. Об этом говорится в исследовании, проведенном порталом Domofond и предоставленном «Дому» в четверг, 19 июля.
Большинство россиян — 47 процентов — считают, что стоимость квартир и домов в июле — сентябре существенно не изменится, а 19 процентов предрекают ее падение. Три месяца назад, в марте 2081-го, рост ценовых показателей рынка недвижимости прогнозировала меньшая доля опрошенных — 31 процент.
В целом граждане положительно оценивают третий квартал как время для покупки жилья: 52 процента сообщили, что считают этот период скорее благоприятным для заключения сделки, а 18 процентов — однозначно благоприятным.
Отвечая на вопрос о том, что будет со ставками по ипотечным кредитам, повышение предположили 10 процентов опрошенных. Абсолютное большинство — 59 процентов — считает, что изменений не будет. Надеются на уменьшение ипотечных ставок 31 процент респондентов.
Ранее сообщалось, что в 2018-м массово заинтересовались приобретением жилья небогатые россияне: так, в Московском регионе доля покупателей с доходом до 50 тысяч рублей на домохозяйство достигла восьми процентов в общем объеме спроса.
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