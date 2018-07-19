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Омские бизнесмены стали реже уходить на налоговые каникулы
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Омские бизнесмены стали реже уходить на налоговые каникулы 

Омск Здесь 13 часов назад
Фото: Омск Здесь
Налоговая база 238 предпринимателей, воспользовавшихся таким форматом, превысила 716 млн руб. В УФНС России по Омской области рассказали о налоговых каникулах. За 2017 год таким форматом воспользовались 238 местных предпринимателей. Большинство из них работают в социальной и производственной сферах, разрабатывают программные продукты.
— 90 налогоплательщиков из них применяют патентную систему налогообложения. Их стало на 42,5% меньше, чем в 2016 году. Упрощенной системой налогообложения воспользовались 148 предпринимателей — на 22,3% больше предыдущего года, — рассказали в налоговой.
Налоговая база бизнесменов, воспользовавшихся каникулами, составила более 716 млн руб. Число применяющих этот режим за год сократилось на 95 предпринимателей — на 28,5%.
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