Магазин от регулятора. Какие задачи будет решать ЦБ с помощью маркетплейса

Финансовые маркетплейсы в России развиваются последние несколько лет. Сначала отдельные банки начали создавать супермаркеты собственных продуктов и услуг, затем подтянулись розничные страховые компании, все ключевые сотовые операторы, IT-компании ( Яндекс ), платежные сервисы ( QIWI ), агрегаторы финансовых услуг (Сравни.Ру, Черехапа.ру) и даже производители онлайн-касс (АТОЛ, «Эвотор»).

Следующим этапом стали совместные проекты, когда на одной площадке начали продавать финансовые продукты сразу нескольких «провайдеров» — банков, страховщиков, инвестиционных компаний. Как правило, компания-создатель маркетплейса привлекала партнеров, оказывающих услуги, которых нет в ее линейке. Например, ипотечное кредитование, специализированное страхование, и так далее. Также появились маркетплейсы для бизнеса ( банк «Тинькофф» Альфа-банк , «Русский стандарт» и другие).

Супермаркет финансов

С декабря прошлого года совместно с участниками рынка ведет разработку своего маркетплейса и Банк России . Планируется, что с помощью этой платформы россияне смогут брать кредиты, открывать вклады, оформлять страховые полисы на единой площадке, сравнивая все предложения и выбирая лучшее для себя.

Чтобы взять кредит или открыть вклад, клиенту надо будет «кликнуть» на нужный продукт на маркетплейсе и получить подтверждение личности в ЕБС. Для этого нужно перейти на сайт Госуслуг, ввести там свои логин и пароль для портала, далее система сопоставит данные из сайта с данными личности клиента в ЕБС, и при совпадении система выдаст положительное решение об аутентификации клиента и направит его в конкретный банк или страховую компанию. Описание процесса финансового шоппинга только на словах выглядит сложно, в целом все должно занять пару минут. Но нужно только сдать биометрию в банке заранее.

Список продуктов, которые будут доступны на маркетплейсе ЦБ, постепенно расширяется. Помимо вкладов, кредитов и других простых продуктов, там уже появились более сложные финансовые инструменты, например, ПИФы. К проекту подключена Московская биржа , IT-платформы Банки.Ру и Fins.Money.

Зарубежный опыт

Стоит отметить, что в сфере создания маркетплейсов Россия — в глобальном тренде, то есть совсем не отстает от развитых рынков. В Европе распространены финансовые маркетплейсы, однако это чаще площадки, сфокусированные на одном направлении услуг. Например, немецкие сервисы Raisin и Deposit Solutions занимается управлением активами, портал Zillow агрегирует и предлагает ипотечные кредиты. В Китае также работает масштабный кредитный маркетплейс Lu.com, который выдает в режиме онлайн потребительские кредиты.

Однако маркетплейсов, создание которых инициировано финансовыми регуляторами, в мире практически нет. Некоторые услуги и в других странах можно получить на порталах госуслуг, но, в основном, речь идет о сервисах из сферы ретейла, юридических консультациях, оплате счетов ЖКХ.

Так, на портале «Электронного правительства Германии» можно оплатить покупки, пройдя идентификацию по электронному удостоверению личности Electronic Identity card. Аналогично на портале госуслуг Индии можно приобрести несколько тысяч разных товаров и 150 категорий, а также воспользоваться некоторыми финансовыми сервисами, например, переводами, платежами счетов, и так далее. Но, как правило, линк с иностранного сайта госуслуг просто ведет на веб-ресурс того или иного банка.

Контролировать все Финансовый маркетплейс ЦБ позволит потребителям видеть все свои операции, финансовые продукты, историю взаимодействия с банками и страховщиками, что называется, в «одном окне». Пользователь сможет вести личный финансовый учет, защищать свои права в судебных спорах, и так далее.

Кроме того, маркетплейс станет инструментом мониторинга и контроля для ЦБ. Система позволит Банку России отслеживать финансовую активность каждого россиянина и каждого банка (страховщика). Есть и конкретный пример практического применения маркетплейса в регуляторных целях — ЦБ сможет отсечь забалансовые вклады или поддельные полисы ОСАГО, которые все еще остаются насущными проблемами для финансового рынка.

Проект ЦБ в силу своих масштабов несет в себе массу преимуществ. Финансовый маркетплейс, в который одновременно вовлечены и игроки рынка (разных его сегментов), и регулятор, и госуслуги, и потребители, позволит создать максимально удобную для всех площадку — с конкуренцией, широким предложением, финансово грамотными потребителями, плюс ко всему, с защитой от мошенников. Доверие к финансовому рынку возрастет, что обеспечит приток капитала.

Но есть и вызовы. Первый из них — регулятору и участникам рынка придется научиться работать с открытой архитектурой. В проекте ЦБ предполагается, что к платформе маркетплейса смогут подключаться любые «витрины» — провайдеры финансовых услуг, будь то крупные и известные компании или стартапы. Аналогов подобной площадки в России пока нет. Финансовым компаниям и ЦБ придется перестраивать свои бизнес-процессы под «цифру».

Второй вызов лежит в плоскости законодательства — для полноценной работы финансового маркетплейса в России потребуется существенное изменение финансовых законов. В частности, нужно принять законы о регистраторе финансовых операций, о финансовом агрегаторе, а также законодательство о продуктах и ответственности разработчиков ботов. Сейчас это не выглядит перспективой ближайшего будущего.