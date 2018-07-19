Больше 70 тысяч свердловчан останутся без заграничного отпуска

Больше 70 тысяч жителей Свердловской области не смогут отправиться этим летом в заграничный отпуск. Виной тому неоплаченные долги, об этом сообщает в четверг, 19 июля, «АиФ-Урал»

71,4 тысячи свердловчан не смогут отдохнуть за границей этим летом. Именно столько постановлений о временном ограничении на выезд за пределы России вынесли судебные приставы с начала 2018 года. Виной всему — неоплаченные долги уральцев, которые в общей сложности задолжали больше 58 млрд рублей.

Наиболее частыми причинами ограничений в выезде за границу стали невыплаченные кредиты, алименты, коммунальные счета, административные штрафы, в том числе штрафы ГИБДД , и налоги. Так, 9,5 тысяч уральцев задолжали по алиментам 1,8 млрд рублей, 2,7 тысяч человек не оплатили коммуналку на более чем 99 млн рублей. 3,9 тыс. жителей региона не оплатили административные штрафы, задолжав более 120 млн рублей, 1,8 тыс. человек не смогут выехать за границу из-за долгов по налогам — они не выплатили порядка 234 млн рублей. Больше всего должников оказалось по кредитам: 21,7 тыс. свердловчан не выплатили более 12 млрд рублей.

«Во время летних отпусков и каникул, когда многие люди традиционно улетают отдыхать за границу, судебные приставы Свердловской области призывают жителей региона заблаговременно побеспокоиться о погашении имеющихся долгов», — отмечают в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Отметим, остаться без отпуска за границей могут свердловчане, задолжавшие больше 30 тыс. рублей и не выполнившие требования исполнительного документа в течение 5 дней, не имея на то уважительной причины. Вместе с тем причиной ограничений может стать и меньшая сумма задолженности. Так, если человек задолжал больше 10 тыс. рублей, но не выплатил их в течение двух месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, он также рискует остаться без заграничного отпуска.